日前有報導指出，一對經營水果攤的夫妻因為生性節儉，長年將發霉水果切掉壞掉部分後，食用好的部分，結果雙雙罹患肝癌。

●長期攝取黃麴毒素 罹患肝癌機率增

對此，部立南投醫院營養師黃淑敏澄清，長期攝取黃麴毒素是可能提升罹患肝癌的機率，不過黃麴毒素比較可能汙染在大麥、小麥、花生、花生粉、豆類等食物中，在水果中很少見。雖然水果較少被黃麴毒素汙染，不過，還是強調水果應注意農藥含量、表皮完整性及保存方式，避免增加危害健康的風險。

●表皮經碰撞或昆蟲咬傷 恐藏細菌

常有婆婆媽媽看到發霉或腐爛的食物，因為捨不得，去除掉壞的部分後，便把好的部位吃掉。可是只要把發霉或損傷部位切掉就好嗎？黃淑敏表示，水果在運送途中難免有碰撞或是昆蟲咬傷導致表皮不完整，此時缺口處容易有細菌及微生物滋長，細菌及微生物通常是肉眼無法分辨的，不是將腐爛的區域切掉即可。

●水果分2種類 非所有都適合放冰箱保存

另外，不少人也認為只要把水果放入冰箱就不會壞，黃淑敏強調，並非所有水果都適合放置冰箱保存。黃淑敏解釋，水果可分成更性及非更性水果種類。

更性水果是指水果由未熟至成熟過程中，顏色、香味及組織會產生明顯變化，更性水果本身含有植物乙烯，有催熟的作用，例如香蕉、蘋果、芒果、木瓜、釋迦等，一旦過熟之後容易腐壞，不是放置冰箱就能保鮮。

非更性水果則是相反，本身植物乙烯含量少，必在水果成熟才能採收，如葡萄、柳丁、橘子、鳳梨等。水果本身含有許多水溶性營養素，容易在切開的同時隨著切口而營養素流失，因此，建議水果應該是要吃的時候再削皮裁切，避免營養素流失。

值得注意的是，若是水果表皮已經不完整了，為了食品安全著想，不建議食用。