政府頻頻祭出打房政策，傳出有意未來將「限縮30年期以上的房貸」，但房市專家Sway卻表示，立法院打炒房法案明顯被「技術性｣的拖延，直指房市正被凌遲，未來急著賣屋的投資客會越來越多，並列舉三種最好殺價，而且最容易被買方嫌棄的房屋類型。

Sway在好房網撰文指出，政府與其凌遲房市，不如一刀斃命，目前房市是「買賣方比氣長」的情況，多數投資客認為逃命時間進入延長賽，各地投資房被大量丟包中，他列舉三種最好殺價，也最容易被買方嫌棄的房屋，包括快要交屋的預售屋、剛交屋卻可能漏水的房子、以及同社區有幾十戶以上拋售的成屋，這幾類房子賣壓最重。

Sway強調，房市進入凌遲期，卻是有利買方的，分析房市買氣明顯下降，代表買方鐵了心等政府打房政策，縱使被人為延後，那也是在凌遲賣方，在升息趨勢下，房貸負擔只會越來越重。

近期房市似乎有降溫跡象，根據時報資訊報導，今年4月六都移轉棟數共2萬2439棟，月減11.2%，年減0.4%。其中台北市月減14.2%、新北市月減4.6%、桃園市月減12.8%、台中市月減7.7%、台南市月減20.3%、高雄市月減16.2% ，南二都的單月衰退幅度明顯，主要是過去一年來房價隨台積電擴大投資而上漲，使部分資金有限的買家卻步。