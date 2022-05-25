雙北房價高，許多人傾向到北部以外的地區生活，有網友就好奇，住在雙北除了捷運以外，還有什麼吸引人的地方？意外釣出過來人列舉5點分析，引起網友們熱烈討論，不少人也認為醫療水準跟資源有比較明顯的差距。

住在雙北除了捷運之外，還有哪些優點？該名網友透露，自己和老婆現居永和，今年要搬回中部，老婆雖然覺得台北很好，但考量到經濟因素還是選擇離開雙北，扣除捷運的優點後，他也整理5項住在雙北的好處。

原Po表示，雙北有超大河濱公園、雙北到處都是菜市場不用開車去、台北的人行道環境比較優良、雙北很多景點假日可以去（碧潭、北投、淡水等）最後則是知名跨國餐廳基本上雙北都有，但缺點是開車停車租車位的成本也比較高。

原Po坦言，雖然雙北真的很方便，就連小朋友都很獨立，會自己搭捷運和朋友出門，但既然真的買不起，只好早點回鄉下了。文章引起網友們熱烈討論，許多網友不約而同認為，生活成本與房價較低還是最吸引人的地方，硬要說的話就是醫療資源的差別。

網友留言表示，「光房價省起來就很好花了」、「其實最主要的還是房價跟生活成本，其他年輕人差距不大」、「老了可能才會有就醫差距，現在就是房價省起來可以買一台賓士車」、「個人覺得其他還好，但醫療可能一個關鍵，尤其年紀越來越大後會比較明顯。」