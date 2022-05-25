星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、獅子座、天蠍座最具有領導才能，他們工作能力強，又能讓手下的人努力為自己做事，是公司中無可取代的核心人物。

▍1.摩羯座

摩羯座在事業上野心很大，為了達到心目中的成就，他們願意花很多時間和精力在工作上，他們性格穩重內斂，遇到突發狀況依然能冷靜面對，迅速思考最佳對策，因此很適合擔任領導階層，有他們當主管，其他人會感到特別安心。摩羯座眼光長遠，處理事情非常周到，不會漏掉任何小細節，而且內心非常堅強，不畏困難，非常具有領導才能，在大家眼中顯得很可靠。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，而且天生散發王者般的氣息，說話有份量，實力強大，總能從眾人中脫穎而出，被提拔為領導階層。他們擔任主管時很有威嚴，卻同時又能大家打成一片，相處起來直來直往，又非常講義氣，受到同事們的喜愛，而且獅子座自尊心很強，只許自己成功，無法忍受被其他人看輕，這種性格讓他們在職場上表現一直都非常亮眼，能帶領團隊幫公司賺進大把鈔票。

▍3.天蠍座

天蠍座很聰明，觀察力很強，同時又具有敏銳的第六感，而且他們會為了達成目的不擇手段，這些特質能讓他們在職場上迅速的升官、加薪，很快就能擔任領導階層。天蠍座做事有魄力，而且能看透人情世故的本質，抓住人性的弱點，讓身邊的人盡心盡力的為自己做事，領導力非常強大。