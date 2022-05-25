面試是進入職場的重要關卡，談薪資更是雙方達成共識的最後關卡。有網友分享日前一次面試，過程中頗順利，主管稱讚經歷不錯，也能接受開價，未料收到錄取通知信，竟與期望薪資有很大的落差，讓他感到極不被尊重。

這名網友在社群平台Dcard發文，他近期面試一家公司，過程與對方相談甚歡，對方不僅認為他經歷不錯，也能接受期望薪資。之後，人資打來劈頭就問何時能報到，絲毫未提核薪的問題。

當時他認為，薪資已經在面試當天談妥，對方也能接受，因此便與人資敲定報到時間。但始料未及的是，他收到錄取通知信時，對方給的薪資比期望薪資有很大的落差，讓他覺得極不被尊重，「請問各位遇到這種，還有重談的可能嗎？」。

文章一出，掀起網友熱烈討論，「認真拒絕，再找，會這樣砍薪水的公司不值得去」、「這公司誠信有問題，報到時間可以壓兩年後」、「這種直接放棄，不可能主管跟人資都沒確認好，一定是要騙你進去啦」、「是我的話就不去了」、「不要妥協」。

另外，也有過來人不吝分享經驗，「可能，我自己就退過三次 offer，直到對方開了一個我還能接受的」、「這個直接mail回去說offer內的薪資，與我和面試主管商討的不同」、「直接請HR去找你面試的主管確認一下，如果真的亂砍不去也罷」、「直接找主管談啊，怕什麼，大不了不去」。