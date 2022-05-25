香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，陸續生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她也獨自扶養3子；張柏芝24日滿42歲，收到藝人好友和粉絲祝福外，驚喜曬出她過去代表作的劇照合集，沒想到神顏值幾乎零變化，也加上和帥兒們同框畫面，滿足地許下6字願望。

張柏芝在1998年拍了1999年賀歲電影《喜劇之王》即爆紅，出道24年累積許多經典代表作，5月24日滿42歲的她，在抖音上傳一則短片，匯集了歷年來她在各大影視作品的劇照；從畫面中意外發現，張柏芝的神顏值幾乎零變化，讓許多人看了相當震驚。

張柏芝24日滿42歲，驚喜曬出她過去代表作的劇照合集，沒想到神顏值幾乎零變化。(圖/ 摘自張柏芝抖音)

在影片後段，畫面出現多張她和帥兒們的合照，其中一張去（2021）年Lucas和Quintus復刻小時候一起親吻她臉頰的照片，更特別放大，由此能看出兒子們對她來說有多重要，在生日這天也看到她滿滿的母愛；張柏芝也隨著影片說出生日願望，「多喜樂，歲無憂」。

張柏芝也沒忘記曬出和帥兒們同框畫面，感恩地許下6字願望「多喜樂，歲無憂」。(圖/ 摘自張柏芝抖音)

另外張柏芝還在IG限時動態發文，收到她的演藝圈好姊妹黎姿特地準備的玫瑰黑森林蛋糕，標註她之外還感動地表示「So sweet」，兩人好感情肉眼可見。