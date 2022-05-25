建造進度一再拖延的印度首艘國產航母維克蘭特號(INS Vikrant)，終於要建造完成並開始服役！這艘被大陸媒體與網民們嘲笑了十多年的航空母艦，預計將在今年8月加入印度海軍，這標誌著印度將繼美、俄、英、法、中這5個聯合國常任理事國之後，成為第6個擁有建造現代化航母能力的國家。而且還能在全球航母排行榜上擠進前5名，成為擁有一艘以上航母的5個國家之一。隨著印度近年來經濟的快速發展與國際地位上升，這艘國產航母服役將是近代印度罕見的高光時刻。

美國《商業內幕》引述印度國防部消息稱，印度首艘國產航母維克蘭特號選擇在今年8月服役，是為了慶祝印度獨立75周年。若從服役航母的規模來看，印度國產航母服役後可以排到全球前4，僅次於美、中、英，向印度開國總理尼赫魯所稱「有聲有色的大國」的目標邁進一大步。國產航母服役當然是印度海軍發展史上一個重要里程碑，在現下太平洋、印度洋與南海局勢益見緊繃的國際局勢下，印度將藉此推動其「兩洋戰略」。

印度首艘國產航母維克蘭特號服役後，由於新的海軍基地尚未完工，它必須暫時借用科欽造船廠的泊位，創下航母服役後沒有母港的首例。（圖／推特@Tanmaycoolkarni）

印度擁有航母的歷史已有數十年，從20世紀60年代先後從英國購得維克蘭特號和巨人號（或稱維拉特號INS Viraat）兩艘二手航母，當時還是亞洲唯一擁有雙航母的國家。2000年後2艘老舊航母先後退役，印度再向俄羅斯購買超日王號（或稱維克拉瑪蒂亞號INS Vikramaditya）航母。加上近20餘年印度經濟快速發展，又有中國經濟與軍事同步突飛猛進的激勵，於是也開始推進自建航母計劃。

其實印度自建航母計劃早在1979年就已開始，但因預算超支而暫停，直到1999年才確定以「藍天衛士」為名的航母項目復活，5年後又改為現名維克蘭特號，以紀念首艘航母。2008年開始在科欽造船廠建造，設計規格為排水量4萬噸，長約262米，採用滑躍式甲板與短距攔阻索，搭載約30架艦載機，包括米格-29K和光輝戰機，以及卡-31直升機與英國韋斯特蘭WS-61海王式反潛預警直升機。

印度國產航母建造過程極為緩慢，還發生許多意外事故，建造期間為了 配合執政黨選舉而舉行下水典禮，事後再拖回乾船塢繼續施工 ，因此前後共有3次下水儀式，成為全球國防界的笑柄。（圖／推特@Rahulkheswa）

由於科欽造船廠缺乏建造航母經驗，維克蘭特號建造進度嚴重落後，建造過程事故頻生，下水日期也數度延期，後來還為了選舉，前後進行了3次下水與2次海試，經過幾乎所有進度一拖再拖，現在終於決定在今年8月正式服役慶祝獨立75周年，但即便如此，要裝備齊全到形成戰力，恐怕也得再花上數年。

維克蘭特號是以蘇聯式基輔級航母為基礎進行改造的，屬於中型航母，許多設計較基輔級改進很多，最高航速28節，艦員編制1560人。以基輔級維克拉瑪蒂亞號為藍本進行改造為維克蘭特號，與中國先運作遼寧艦再改造出山東艦的情況類似，只是基輔級問題太多，因此維克蘭特號改造的幅度也大了許多。艦上使用的設備來自德、美、俄羅斯、以色列，加上印度自製，系統間的整合可能有不少障礙要克服。

對印度國民與軍方而言，國產航母完成建造服役，是一件值得驕傲的事。（圖／印度國防部）

印度海軍認為，維克蘭特號服役後預計可在2023年形成作戰能力，未來將部署在印度東海岸的新海軍基地，做為印度海軍東部艦隊的指揮中樞，以及印度「東進戰略」的重要支撐點。不過這個位於維沙卡帕特南附近的蘭比利海軍基地據說要到2030年才能建成，因此必須先暫時借用科欽造船的船塢作為暫時泊位，這也是世界航母史上的首例。

Report says it is going to be Boeing F/A-18E/F VS Rafale-M fighter jets for Indian Aircraft carriers



Indian navy plans to urgently procure 26 multi-role carrier-borne fighters (MRCBF) from international vendor for aircraft carriers INS Vikrant followed by 31 MRCBF for INS Vishal pic.twitter.com/WWPyWs3xOE — OsintTv📺 (@OsintTv) May 23, 2022

國產航母維克蘭特號的服役對於印度的國家形象與國家戰略有重大影響。在形象上雖然航母建造過程非常緩慢，事故頻生，但終究能能夠建造一艘中型航母，也標誌著印度國防工業體系更加完備與成熟。航母的建造同時也帶動其他國防配套項目，大幅提升印度國防科技，增強其南亞霸主的戰略地位。未來印度將藉著軍事實力的擴張，加上一貫靈活的外交手腕，在亞洲地區成為美日等國與中國抗衡的重要盟友。可以預見，未來美國在南海與太平洋的軍事活動中，印度會有更多的參與，與中國之間的角力也會愈見激烈。