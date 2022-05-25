新北市台64線快速道路五股一匝道口，昨（24日）深夜11時許發生嚴重車禍，2輛BMW轎車於行經台64快速道路時發生擦撞，導致其中一輛翻覆，其中一輛BMW翻覆後，車內一人傷重不治，另一人意識不清，暫無生命危險，警方在現場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待後續釐清。

新北市台64線快速道路五股一匝道口，昨天深夜11時許發生嚴重車禍。據了解，均27歲的林男與邱男事發時共乘一輛白色BMW轎車從八里往新店方向行駛，行經台64五股一匝道口附近時，與50歲的曾男駕駛的黑色BMW轎車發生擦撞，白車當場往右側翻，因強力撞擊嚴重變形，導致林、邱車輛翻覆，2人陷入昏迷受困車內

警消接獲報案後趕往車禍事故現場，破壞翻撞變形車體協助林男與邱男脫困，分別送往林口長庚及淡水馬偕醫院救治，但林男經醫院急救後，仍在今天（25日）凌晨1時許宣告不治。至於邱男則意識不清，暫無生命危險，事故原因仍待警方調查釐清。