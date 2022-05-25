德州一所小學24日發生槍案。（美聯社）

CNN報導，美國德州瓦德鎮（Uvalde）的羅布（Robb）小學24日發生槍案，當地時間上午11時43分，有人在羅布小學附近聽到槍聲，目擊者指出，槍手闖入一間小學開殺，目前至少14名學生和1名老師死亡，多人受傷。18歲男疑犯亦已斃命，他是德州尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）的學生，在闖入小學前，槍手槍擊了他的母親，警方暫未公布疑犯的動機等詳情。

德州一所小學24日發生槍案

德州州長艾伯特開記者會表示，事件中有14名學童死於槍傷，以及1名45歲人士被子彈擦傷，另有2名警員也受傷，18歲槍手已被趕至現場的警員擊斃。

據警方表示，18歲的槍手持有一把手槍，可能也持有一把步槍，在闖入小學開殺戒前，槍手也槍擊了他的母親。

校方在下午2時左右發出通知，稱校內其餘學生被疏散到附近一個公民中心，家長可前往公民中心接孩子。

烏瓦德位於位於德州第二大城市聖安東尼奧以西約123公里，人口約1.5萬人，主要為拉丁裔。至於槍擊案詳細發生原因，還有待警方調查中。