來到了月世界，在這不毛之地，意外遇到了一位「類太空人」。展開了一段簡單的對話。

他問：「聽說你曾在新聞單位服務，我有一位初中同學左XX，是中央社記者，你認識嗎？」。

我有些愕然，趕緊脫下口罩，「正是在下不才區區我」。

原來這位類太空人，是我員林中學初中同窗侯樹仁，我記得他員林初中畢業後，就讀彰化中學，不久轉學新竹中學，後來報考陸軍官校四十二期畢業。

上午，我們不約而同，一起從台北￼搭遊覽車環島之旅，他就坐我後座，上車睡覺，下車尿尿，由於彼此皆戴口罩，自家人認不出自家人。

驗明正身，確定頭頂微禿的是老侯，鬚髮皆白的是左XX。兩雙老手緊握，睽隔了一甲子的歲月，濃縮成這一刻的驚喜。今天在月世界，雖然見不到奔月的嫦娥，伐桂的吳剛，卻意外的和老侯喜相逢，我相信這一次四夜五天的環島之旅，會一天比一天更加精彩。

作者為資深媒體人

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