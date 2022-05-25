資深媒體人陳文茜健康狀況不佳，適逢近日來氣溫變化大，也讓身體相當不舒服，甚至出現血壓180、心跳132、血氧濃度85與全身滾燙、劇烈頭痛症狀，一度痛苦到「想走」，對此胸腔科重症醫師黃軒就警告，若出現5個症狀卻沒就醫，嚴重恐會猝死。

黃軒指出，氣溫變化大，確實容易出現血氧不足情形，日本研究報告指出，心肺功能不佳者，氣溫每低一度，血氧不足風險就多出3成，也就是所謂的快樂缺氧，快樂缺氧會出現胸悶、吸不到空氣等現象，雖然病患還能夠清楚跟人對話，但血氧其實只剩下80左右，下一秒就可能吸不到氣，心跳瞬間停止，但也因此讓許多家屬都掉以輕心，反應過來時已來不及。

黃軒說，一般人正常血氧都應該保持在95%至100%，低於94%就是血氧不足，要趕快諮詢醫師，若小於90%就維持不了體能，必須叫救護車送急診。

如何判斷自己血氧不足或是有心肺功能問題？黃軒指出，當人有心跳加速、冒冷汗、嘴唇或指甲發黑、呼吸急促，以及才剛說沒幾句話就會喘、說話不穩定以上5個症狀，都是隱藏性缺氧的徵兆，必須盡快就醫，否則可能就來不及了。