如同八點檔電視劇情節，啃老族女兒為謀奪房產，竟將多病老父親「軟禁」。台北一名高齡80歲的林姓老父親向本刊淚訴自己遭不肖女「謀財害命」，差點死在安養院內，幸好哥哥和好友資深藝人白冰冰伸援手，被囚禁一年的他終於逃離安養院、重見天日，如今他站出來為自己討公道，也不排除提告，給不肖女兒一個教訓。

老翁回憶，他和前妻離婚後，當起單親老爸撫養7歲的女兒，父女一起生活36年，不過女兒極有個性，有時候他也不忍苛責，對女兒相當寵愛，但女兒沒工作一度以卡養卡，積欠大筆卡債，老翁看不下去也會念她2句。

這2年多來他年事已高，病痛纏身，因為心臟病、高血壓、糖尿病、青光眼等病痛陸續出入醫院，未料去年3月間，女兒沒有事先告知，就將他從醫院送往安養院，還以「失智」為由收走他的所有證件、手機、提款卡等，斷絕他所有對外聯繫管道，一連串的狀況讓他相當震驚。

據了解，老翁是名珠寶商，在北市復興北路開業近20年，資深藝人楊麗花、白冰冰都是座上賓，其中，白冰冰因購買翡翠和老翁結識，進而成了多年好友，前年景氣差，老翁身體又不好，於是將店面收起來，不過兩人仍常有聯繫，而老翁突然斷聯、電話又關機，遍尋不著，白冰冰驚覺不對，開始四處尋人。

老翁昔日在兄弟飯店附近的商業大樓內開珠寶店，常有大咖明星光顧，包括楊麗花、白冰冰等人。（圖／本刊攝影組）

白冰冰說，她和老翁結識10多年，2人都會固定聚會吃飯，自從發現老翁不見後，她很憂心老翁獨居加上身體不好可能出意外，開始找遍台北新北基隆等地的醫院，後來又查詢各地安養院等機構，才終於在桃園一間私立安養院找到人。白冰冰將此消息告訴老翁的哥哥後，一群人才終於放下心中大石，趕往該處探視老翁。

老翁一見到哥哥，如同看到救星激動的久久無法言語，一開口就表明「想出院回家」，但院方駁回哥哥的申請，表示「你不是直系親屬」，拒絕老翁出院，後續哥哥又拿吃食、衣物去探訪，不但通通被婉拒，院方甚至再也不讓他和老翁會面。

白冰冰也說自己曾到桃園探視，但院方人員口氣很差，不斷拒絕、趕人，最後好不容易才同意讓她隔著鐵門跟老翁對話。事後白冰冰透過管道詢問院方與老翁的女兒，他們都表示老翁是因「失智」所以入住安養院，但對照當天她和老翁之間的對話，對方的思緒、邏輯都非常清楚，因此白冰冰認為「失智」的說法有待查證。

渾身病痛的老翁孤立無援，想到女兒阿玲竟然將自己丟到安養院，每每夜不成眠，一想到她就老淚縱橫、痛心非常，也怨嘆自己沒教好小孩。老翁懷疑女兒串通院方任他自生自滅；而他最無法接受的是在安養院一年多期間，女兒非但連一通電話都沒有，甚至今年他逃出安養院，女兒同樣不聞不問，至此，老翁徹底心寒和心死。

老翁的哥哥則表示，弟弟的家務事他真的不願插手，他知道弟弟和3個小孩感情不好，甚至連相依為命的阿玲，也「不太甩父親」。他說阿玲世新大學畢業，算是知識分子，不過疑似長期無業，是靠爸一族。雖然她將父親送進安養院，每個月3萬3千元月費都有繳，可是也同時變賣了父親買給她的房產，如果整起事件是阿玲「設局謀產」，順道甩鍋多病老父，那就「實在不孝！」此外，身為父執輩的他曾多次聯繫阿玲都沒有回應，讓他頻頻搖頭嘆氣。

律師王志超表示，老翁如無失智等症狀，遭安養院控制行動，安養院涉犯強制罪和妨害自由罪，可以報警提告。（圖／王志超提供）

律師王志超表示，如有失智症、監護宣告等狀況，入住安養院，院方會為其做評估，如情節嚴重會與家屬商量，限制其外出以防走失等意外。但如無醫師診斷證明或未經院方評估確認其失智狀況，將其監禁在安養院，控制其行動，已觸犯強制罪或妨害自由罪，可以報警提告。

關於是否有軟禁病父奪產一事，記者多次致電、寫簡訊試圖聯繫老翁的女兒，但截至截稿前，都未取得回應。記者也向安養院求證老翁是否曾遭軟禁，一名男子接聽問清記者來意和問題後，突然匆匆拋出「沒這回事，都是依照家屬合約規定的，我們沒辦法回答這個問題」，隨即掛上電話，記者再度致電，該安養院電話已無人接聽。

更多 CTWANT 報導