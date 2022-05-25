王淨與柯震東兩年前拍攝《月老》，在今年年初創下2.5億亮眼票房。（圖／本刊攝影組）

王淨主演電影《月老》大賣創下2.5億票房，版權更熱銷至香港、新加坡、馬來西亞、韓國等地，片中她飾演牽紅線的調皮月老，一頭粉色頭髮相當搶鏡，但戲外戀情卻出狀況；時報周刊CTWANT接獲爆料，指王淨與交往約2年多的男星宋柏緯已分手，經多日觀察，也不見宋柏緯返回兩人同居處，以往小倆口恩愛遛狗的居家日常及約會畫面，完全不見蹤影。

買完吃的之後，王淨直接返家。（圖／本刊攝影組）

傍晚王淨出門去挑水晶串珠手鍊。（圖／本刊攝影組）

本月15日下午，王淨穿著輕便服裝出門，簡單的在附近麵攤買了點吃，買好了吃的便回家，就連傍晚也是獨自一人逛水晶店，一邊與店員詢問一邊挑選珠子，也同時視訊詢問友人意見。挑選完後，王淨在等店員串手串的過程中，在一旁伸展筋骨，拿到剛剛串好的水晶手串，戴在手上並拿手機拍照，之後又在附近逛了拼圖店、書店，約莫晚間10點才回家休息。

王淨一邊詢問店員一邊挑選珠子，還視訊詢問友人意見。（圖／本刊攝影組）

買完珠子王淨又去了拼圖店和書店，挑完書結束晚間行程返家。（圖／本刊攝影組）

16日傍晚5點多，天氣又濕又冷，王淨素顏走出家門，到附近的便利商店領錢並購買了一個小飯糰便回家，身邊既不見愛犬相伴，也沒男友相陪，相較以往和男友出門遛狗散步的景象，當天穿著溫暖衣裝的她，表情卻顯得有些寂寞和冷。

隔天王淨穿著厚外套出門買了小飯糰果腹。（圖／本刊攝影組）

買完吃的王淨同樣哪也沒去又直接返家。（圖／本刊攝影組）

19日中午王淨一身簡便輕裝出門，搭乘姊姊Maple開的黑色轎車，姐妹倆先一起經營的SPA店附近超商領取包裹，之後則到信義區的百貨公司閒晃。隨後，姊妹倆到中庭找了位置坐下休息，並買了小吃在戶外區享用。沒有半點偶像包袱的王淨，不但大方與粉絲合影留念，吃相也十分豪邁可愛。

本月19日王淨搭乘姊姊Maple的車外出。（圖／本刊攝影組）

姊妹倆一同逛百貨公司，看來十分悠閒。（圖／本刊攝影組）

之後姐妹倆驅車抵達松山區，王淨下車後拿著DIOR手袋和百貨公司的購物袋，獨自進入李烈電影公司的所在地。晚間9點半，王淨離開大樓搭乘計程車回住處休息，離開時手上只剩下DIOR手袋，此行是來送禮抑或是洽談工作不得而知。

對粉絲十分親切的王淨，遇到合照要求也來者不拒。（圖／本刊攝影組）

沒有偶像包袱的王淨，在戶外區大方用餐，吃相十分豪爽。（圖／本刊攝影組）

對於王淨、宋柏緯是否已分手，王淨透過經紀人表示：「我們一直是朋友，謝謝關心；疫情嚴峻，希望多把焦點放在如何防疫，也祝福大家平安、健康！」宋柏緯的經紀人則說：「據我所知，大家就都是好朋友，謝謝關心。」雙方的答案都相當有默契，均以朋友相稱。

姊妹聚會結束後，王淨又是一個人默默回家。（圖／本刊攝影組）

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