宜蘭女網友買滿整車後，才發現車鑰匙遺失，找遍賣場都找不到，沒想到店員不但加班幫忙找，還主動幫她把生食換成新鮮的。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

量多便宜是好市多最大特色，不少人前往沒滿載而歸都不甘心。一名宜蘭女子跑到好市多汐止店，買滿整車後卻發現自己車鑰匙消失無蹤，回不了家，沒想到賣場員工接下來的舉動讓她感動不已，更讓2萬網友直呼不可思議，實在無話可說。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己23日去汐止店買了整車，準備回家開車才發現鑰匙不見了，幾乎把賣場都翻了過來還是沒找到，時間已接近晚上11點，只得請宜蘭朋友緊急救援，幫忙拿備用鑰匙。

原PO說，沒想到好市多的員工們得知後，不但打烊後留下來加班，幫忙她找鑰匙，副店長還幫忙她把推車內的生食全部換成新的，不然吃下去會拉肚子，更說售完沒貨的，可以下次補上，讓原PO直呼「實在不好意思，但真的感動不已」。只是最終鑰匙仍然沒有找到。

文章曝光後超過2萬人點讚，網友們留言：「這服務好得太誇張了」、「實在沒話說」、「這幾位員工都要記功吧」、「汐止店不意外，服務一直很棒」、「上次在台中店遇過類似情形，店員一直幫我們找，還要我們不要覺得抱歉」、「一輩子都忘不了了」、「羨慕，宜蘭不知道什麼時候才會有好市多」、「下次鑰匙記得要綁上10個鈴鐺，掉在地上噹噹噹的要不知道也很難」、「貼心提醒，都知道要開雪隧，下次記得準備保冷袋」、「你不給他們小費說不過去啦」。