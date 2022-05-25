臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文強調防疫優先，卻遲遲未去看疫情最嚴重的雙北，遭外界抨擊，蔡昨日（24）終於排定視察台北市榮民總醫院，並邀請北市府一同到場。蔡事後在臉書發文，強調對北榮團隊的感謝與敬佩，此文卻遭大批網友灌爆，有人更直言「妳來啦！」諷刺意味十足。

蔡英文昨日晚間近8時在臉書發文指出，當日在現場看到辛苦的PCR採檢工具分裝及包藥作業，感受到大家的通力合作；北榮所負責的自由廣場車來速篩檢站，設立才5天，就採檢了超過一萬人，這背後都是同仁們辛苦的付出。

蔡英文強調，謝謝北榮團隊在第一線幫助民眾做PCR檢測、給藥。北榮團隊的效率令人敬佩，同仁投入的精神，更令人感動。她也代表全體台灣人民，再次向北榮團隊說聲謝謝，辛苦了。

此文湧入近3000則留言，討論熱烈。其中除部分支持留言外，大多都是批評聲浪：「妳來啦！」「妳終於來啦！」「哇！妳來啦！好支持醫護喔，辛苦了」、「好棒！終於提到台北市長、副市長了」、「柯文哲市長被隔離才來台北看……微妙微妙」、「有罵有差啦 不然真的醉生夢死耶」、「蔡EE從元宇宙歸來了！哇！」「民怨上升……趕緊踩點打卡」。