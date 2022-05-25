秦楊演出本土劇《台灣霹靂火》，以反派角色「劉文聰」紅遍大街小巷，後來因為角逐市議員失利、投資慘賠，負債上億元，此外，更接連爆出酒駕撞人、毆人等負面新聞，演藝事業就此跌落谷底，連去年到花蓮開設的觀光美食園區，也因為碰上疫情慘賠，短短46天就收攤，如今則是傳出欠債700萬元不還，讓債主氣到直接PO網公審。

有名網友近來在臉書「爆料公社」發文，只見他寫道：「相較於近期新聞上演藝圈澎姓大哥勇於面對鉅額債務，不禁感慨這位莊姓台灣知名本土劇男演員、歌手，劇中招牌句一桶汽油、一枝火柴那位，不過就欠了我700萬，就要跑路且名下無任何可執行財產，總是擺出一副要錢沒有爛命一條的態勢」，接著強調此行為體現「人不要臉，天下無敵」這句話，接著喊話：「歡迎莊姓藝人或經紀人來當面對質」。

秦楊被控欠債700萬元不還。(爆料公社(官方粉專專屬)臉書)

接著隨文附上法院2015年民事裁定書，上頭指控的人名是莊政博，也就是藝人秦楊本名，從中可得知秦楊積欠7年債務至今未還，該網友也在留言區提到700萬對他而言是小錢，但眼見欠錢的人站在面前還穿金戴銀，卻不能拿過來，讓他氣憤到決定PO網讓公審，對此，有網友留言：「為什麼會要借他錢？想賺利嗎」、「為什麼104年，現在才說呢」、「台灣法律對這種名下沒財產的沒什麼約束力」。

其實2年前就有媒體報導，秦楊遭網友爆料欠債700萬，不過當時經紀人表示一切都是子虛烏有，強調「工作與經濟狀況一切正常」，對此，秦楊尚未對此事做出回應。