根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）最新季度報告顯示，美國銀行業第一季獲利較一年前同期萎縮逾22％，主因是大型銀行基於經濟和地緣政治不確定性加劇，增加提列壞帳準備金所致。

FDIC 24日公布的報告顯示，美國銀行業首季獲利達597億美元，年減22.2％，主要因為資產逾100億美元的大型銀行，為壞帳損失預留更多資金，以致壓縮獲利。

FDIC主席葛倫柏格（Martin Gruenberg）在聲明稿指出，「通膨壓力、升息和地緣政治不確定性，可能打擊銀行業獲利，削弱信貸品質，並降低貸放業務成長。」