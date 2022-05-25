網路上近期流傳一段「連續豪雨山崩台灣阿里山出現超大隻巨蠎！」的影片，一輛白色小貨車遭巨大蟒蛇纏繞而整輛車騰空，畫面驚呆眾人，更驚訝阿里山居然有蟒蛇，但沒想到這隻巨蟒，其實是大陸風景區的裝置藝術，阿里山因為海拔較高，並無出現原生蟒蛇。

網路上近期流傳一段「連續豪雨山崩台灣阿里山出現超大隻巨蠎！」的影片。(翻攝自 MyGoPen)

事實查核機構「MyGoPen」日前發文表示，網傳「連續豪雨山崩台灣阿里山出現超大隻巨蠎！」的訊息和影片，經查證發現影片拍攝地點是大陸湖洲市的中南百草園，並非台灣阿里山，而纏繞貨車的巨蟒也不是真的，而是園區內的裝置藝術。

「MyGoPen」指出，台灣並無原生蟒蛇，阿里山過去也沒有出現蟒蛇的紀錄，因為海拔較高及天氣寒冷的關係，就算會出現蛇類通常也都是體型比較小的蛇，且近期阿里山也沒有發生山崩，雖有降雨但降雨量偏少。

「MyGoPen」表示，這支影片最早是在2021年11月22日在TikTok上發布，而在大陸抖音上搜尋，找到一名導遊拍攝的「中南百草園」導覽影片中出現相同場景。

「中南百草園」位在大陸浙江省湖州市，巨觀網介紹，是大陸國家AAAA及景點，長三角地區最大的生態休閒觀光景區之一，在「中南百草園」的官方抖音帳號也有蟒蛇影片，與網傳的影片是相同場景。