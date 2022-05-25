好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)縱然已離婚，但兩人之間仍有官司纏鬥不休，雙方互控誹謗，這場官司的賠償金額高達29億天價，數週開庭以來，雙方皆親自出庭，安珀赫德繼先前控訴遭前夫家暴、性虐後又出招，指控強尼戴普對她「體腔搜身」，而此事目擊者也被請到法庭上，還原當天真實景況。

強尼戴普與安珀赫德開戰，本月初女方坐上了證人席，哭訴強尼戴普對她施暴並且性虐待，更指2013年對她來說是煎熬的一年，當時她跟前夫及共同友人一同旅行度假，就因其中一個朋友驅身靠近她，強尼戴普就莫名暴怒，而這位朋友還是一位女性。

當時他們到某地區露營，回到營地後安珀與老公獨處，強尼戴普開始亂摔東西並質問：「那個東西在哪裡？」，安珀當下一頭霧水，而顯然男方不願放過她，開始動手動腳，扯爛她身上的洋裝，撕抓她的胸部，最後扯下她的內褲並將手指伸進她的私密處，進行「體腔搜身」，試圖找出古柯鹼，安珀赫德自述遭到這樣粗暴的對待，她全程呆住任強尼戴普搜身，而這件事情，露營車外的朋友們全都不知情。

事實上此事發生時，現場有目擊者，就是拖車露營地的經理摩根奈特(Morgan Night)，昨天(5/24)摩根以證人身分現身法庭，強尼戴普的律師卡蜜兒瓦斯奎(Camille Vasquez)詢問當天經過，摩根表示是無意間聽到夫妻倆的爭執，當時拖車內的電燈是壞掉的，而他聽見的是安珀赫德對強尼戴普大吼大叫。

對於摩根的證詞，安珀赫德邊聽邊做筆記，不時露出神秘微笑，而據安珀先前對拖車事件的說法：「我只是站在那兒看著燈光，沒有喊停，什麼都沒做」，對比摩根的證詞，兩造描述明顯有差異。

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