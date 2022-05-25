小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸清零政策下，使得蘋果等品牌有意擴大越南和印度的生產佈局。台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪24日表示，業界認為清零只是短期的影響，雖然供應鏈從過去的長鏈轉變為短鏈，有一部分生產轉移，但是印度和越南都有基礎設施不完備等情況，無法完全取代大陸的生產地位。

【1】彭双浪：印越難取代大陸生產

友達董事長彭双浪24日表示，海外設廠考量因素很多，包括供應鏈、基礎設施和人才等，印度和越南都有基礎設施還不完備的情況，而且近年越南投資被炒熱，土地價格更是飛漲、一周一個價，都會影響投資意願。

【2】外資不停提款 500元俱樂部慘剩20檔

台股月線上檔壓力重重過不去，連萬六大關也失守，高價股、權值股成引爆盤勢下殺的導火線，股王矽力-KY及股后信驊24日股價各重挫9％及近8％，信驊股價「2」字頭岌岌可危；13千金剩8千金，500元俱樂部也剩下20檔，高價股盛況不再。

【3】台驊董座顏益財：投資長榮陽明 兩年內沒風險

投資多檔航運股獲利豐的台驊投控董事長顏益財，每回進出點位精準，被網友譽為「巷仔內」高手。顏益財24日透露，投資航運股有「貓膩」，台驊一路投資航運股，除了策略性考量，也著眼全球海運市場供需失衡短期難解，就算今年運價下跌，只要不跌破五成，投資長榮、陽明還是會大賺，二年內都沒問題！

【4】Fed變風向 傳秋後暫停升息

美國聯準會（Fed）部分官員開始釋出利率政策可能轉變的訊號！其中向來偏鴿的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）指出，在歷經6、7兩月各自升息兩碼後，9月會議暫緩升息應是合情合理。大鷹派聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）則說，若通膨愈早得到控制，明年就有降息的空間。

【5】堅持清零政策… 陸GDP年成長 瑞銀大砍至3％

大陸動態清零的防疫政策讓經濟承受巨大苦果，隨著4月宏觀數據出爐，多家外資機構近日再度下修經濟增長預期。瑞銀24日將大陸2022年全年GDP增長率預測從4.2％大砍至3％，為目前各機構最低。摩根大通（小摩）也從4.3％調降至3.7％。大陸官方要達到全年5.5％的增長目標面臨嚴峻挑戰。