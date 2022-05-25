英濟(3294)旗下光電事業英錡科技於COMPUTEX與InnoVEX展出與日本BARINTEC旗下開發的LCoS(液晶覆矽)與LBS(雷射光學掃描)擴增實境裝置與模組，英濟表示，此次參展除了協助客戶擴大生意版圖，同時也尋求企業合作夥伴共拓市場。

BARINTEC為日本光機顯示模組開發商，英濟看好其研發能力與日本應用市場，於2020年起持續投資並提高持股，並整合其設計與開發能力與英錡科技之量產實力，快速提升集團光電技術含量，相較去年以概念樣品作為展示，今年產品已獲得客戶應用實績、光機模組亦採用獨有技術提升畫質與量產穩定性。

英濟集團光電技術研發長增田麻言表示，全球AR的消費應用尚未普及，但工業應用已經逐漸普及，近年藉由BARINTEC在日本的研發與業務基礎加上英錡科技完整的量產支援，成功打入日本冷氣空調維修領導者「東京冷機工業」內部應用並獲肯定，將AR技術應用於遠端維修支援與人員訓練等面向，東京冷機工業為日本空調設備維修龍頭，於日本各地皆有營運據點，2020年營收超過180億日幣。

EzARGO是將英錡科技LCoS成像模組商品化的顯示裝置，具有720P(視野25度)與1080P(視野35度)解析度以因應不同畫面尺寸需求。EzARGO可連結手機，並固定在安全帽、護目鏡或眼鏡外側進行投影，應用場景為工業協作領域。正因為專注於工業應用，需求聚焦使架構簡單、成本降低，無須額外軟體費用也有利於企業快速導入。

英濟表示，LBS的優勢在於可極微小、輕量化。英錡科技目前已將高度複雜且精密的模組整合為1.2cc(立方釐米)、3克以下重的光機引擎，為業界罕見且世界最小等級的超微型規格，並符合穿戴式產品極輕量化之需求；而要能達成完美成像，除了光機引擎的精密度外，另一個關鍵要點在於波導顯示(waveguide)。以AR顯示來說，僅僅一眼的成像就要在鏡片上以奈米層級進行以兆次計的光學編排，是極為精密的光學技術。

英錡科技與BARINTEC此次亦在LBS光機上，著手引入來自日本的新雷射光源與塑膠製全息光學元件(Holographic optical element, HOE)。新的雷射光源因其堆疊排列方式，有望使光路的設計與調校生產時間大幅縮短；HOE多數由玻璃製成，而塑膠製HOE則具備低重量、較堅固且易於量產的特性，具有與玻璃HOE不同的適用情境。新的雷射光源與HOE待開發與調校完成，將可大幅提升LBS光機的量產平順度與效率，在成本與品質管控上皆能更為精準並有利於合作夥伴共同推廣。

目前英錡科技亦與芬蘭波導設計與製造商Dispelix合作，將LBS光機與其波導顯示產品結合，提供更精細的成像品質。Dispelix藉其高度精密的研發技術與專利，已是全球波導顯示領域的領先者，更具備波導顯示的設計客製化與量產能力；雙方技術合作將使LBS的AR模組顯示更輕薄、成像品質更好、更符合一般消費者的期待，使AR應用往大眾消費市場再邁進一步。