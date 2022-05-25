國民黨台北市前議員羅智強大女兒所設計的「祈福小茶包」。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨18日徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，被視為「突襲」，讓大批藍營青壯派與支持者，對已辭去台北市議員並在桃園置產的羅智強非常不捨。羅智強則展開「祈福走桃園」活動，昨日（24）更透露，他將在路上隨機發送由大女兒親自設計的「祈福小茶包」，限量3500包。消息一出引發熱烈迴響，大批網友盛讚羅女兒書法造詣非凡，直呼「好想要！」

羅智強昨日在臉書發文表示，喜歡寫書法的大女兒為了他的516里「祈福走桃園」活動，特別設計一款「祈福小茶包」，上面的「福」字，就是由是大女兒親筆所題，讓他邊看邊驕傲表示「很漂亮吧！」

羅智強指出，這款茶包只有限量的3500包，他會在「祈福走桃園」的路上隨機發送，把福氣親手送到大家的手上，送完為止。他每日都會在臉書公布當天路線，25日（三）上午將走訪共20個里，早上8:00馬祖社區公園集合出發（龍德里），最後於中興里的環中東路口結束。

國民黨台北市前議員羅智強「祈福走桃園」今日（25）路線圖。（圖／取自羅智強臉書）

此文獲得超過2萬個讚、逾640則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「好想要！」「這書法！好出色！好想要！」「好漂亮的茶包喔！直接拿出來義賣了啦」、「這書法真的讚，很有天分、優秀又乖巧的女兒」、「女兒好貼心喔！」「這是在散播福氣跟勇氣、毅力」、「強哥每次出招都讓我為之震撼，國民黨真不懂得珍惜像你這樣的空戰人才」。