台灣逐步邁向與病毒共存，精神科醫師沈政男表示，疫情爆發後人流指數下降，再加上大家都有佩戴口罩，所以高峰必須隨時修正，高峰下降，緩解所需染疫的人也會變少，但他也說已連續好幾天死亡率維持萬分之5，認為共存應將死亡率壓到最低，而不是踏著染疫亡者的血跡前進，若無法保持最低的死亡率，「那麼當我能夠脫下口罩那一刻，我一定會落下淚來，因為沒有好好保護我們的老人家。」

沈政男昨（24）日於個人臉書分析，台灣這波疫情爆發前的R值為4，但這是大家佩戴口罩、打疫苗、保持社交距離，但沒有禁止內用的結果，後來疫情擴散，衛生單位進行疫調、隔離，Rt（有效再生數）就降到2左右，不過現在已沒有疫調與隔離，這樣的效應可排除。

沈政男表示，現在有6成以上的人口打了三劑疫苗，若保護力以7成計算，等於4成2，得要再有3成3的人口染疫，才能達到0.75，以黑數大約一半來計算，約兩成人口染疫就能讓Rt值變成1。

沈政男指出，台灣原本的高峰預估都是以人流指數還沒下降為基礎，現在人流降幅是去年三級警戒的四分之三，所以高峰與緩解都必須隨時修正，且台灣有戴口罩，因此只需兩成人口染疫，就能讓疫情緩解，再加上人流指數下降，高峰也會下降，而緩解所需染疫人數也會減少。

沈政男說，若以兩成人口染疫才能達到緩解來看，一成就是高點，可以把自己縣市的染疫人數除以總人口，如果已達一成，就是到了高峰，或者高峰已過了，沒有的話，那就是曲線還會上升。

沈政男表示，目前共存之路已經走了四分之一，但已連續好幾天看起來，死亡率維持在萬分之5，希望不要再增加，要共存應該是死亡率壓到最低，而不是踏著染疫亡者的血跡前進，如不能保持最低的死亡率，「那麼當我能夠脫下口罩那一刻，我一定會落下淚來，因為沒有好好保護我們的老人家。」