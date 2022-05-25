南韓24歲饒舌男歌手Osshun Gum（本名：崔河民）日前爆出猥褻9歲男童，其辯護律師主張他「身心虛弱」要求法官從輕判刑，而判決結果也在近日出爐。隨後，Osshun Gum也在社群媒體上誠心道歉並公開「真實病況」，讓網友們震驚不已。

根據韓國媒體綜合報導，Osshun Gum去年前往釜山海雲台附近，對一名9歲男童進行身體接觸，雖男童表示「只是被輕輕摸一下」，但他的父母仍相當憤怒一狀告上法院。但在法庭上，其辯護律師透露Osshun Gum患有精神疾病，甚至出現幻覺症相當嚴重，希望法官能根據病況從輕判刑。

而法院判決結果也在近日出爐，內容證實Osshun Gum確實患有嚴重幻想、幻聽等症狀，因此法院判他得進精神病院密集觀察且治療3個月。事後，Osshun Gum也在IG上發出長文向受害家屬道歉，並透露自己在生病期間經常會做出自己無法控制的行為，例如：想喝水卻走進田裡喝田裡的水、餓到吃蚯蚓、光著身體在鄉村亂走，還曾被同性戀大叔拖上卡車試圖性侵等，而他為了逃亡還弄得滿身都是血。

另外，Osshun Gum還透露他有時甚至會吃自己的排泄物，而且吃了又拉、拉了又吃，直到肛門結石他才停止這個舉動；而猥褻男童一事，則是因為當時的他又陷入幻覺，以為男童的屁股上能嚐到如吸毒般的快感，因此才會異想天開想吃男童的排泄物，不過他也表示自己已認知到這一切都歸咎於他不穩定的精神狀況，目前已好好地吃藥恢復中，並再次向大眾及男童道歉。他公開病況後，許多網友大感驚訝，紛紛留言希望他好好接受治療恢復健康，Osshun Gum隨後便將IG關閉，希望讓此事告一段落。