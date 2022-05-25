高雄一名遭到通緝的林姓男子深夜和好友在租屋處閒聊，突然聽到朋友被刁難的電話，一群3人匆忙駕車前往了解情形。到場時，同車的2名男子都已經下車，唯獨林男遲遲不下車，警方趨前盤查身分時，林男開始瞎扯忘記身分證字號，還報假資料，讓員警頻頻搖頭追問:「你是不是通緝？」，雖然男子矢口否認，但員警也不是省油的燈，帶返所進一步查證後確認林男正被通緝中。林男也感嘆說著:「他們也沒說對方是什麼人，到現場一看到警察就知道完了！」。

鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、吳軍鋒於23日凌晨3點在鼓山區文信路發現一部自小客車左前保險桿受損且正怠速中，趨前盤查時，坐在駕駛座的呂姓男子(22歲)表示只幫朋友看著車並未開車，員警查證無異狀後，告知無駕駛執照的呂男不得駕車，隨即離去。約3點30分左右，溫、吳2員在附近搜巡時卻發現剛剛盤查的自小客車正快速行駛，隨即尾隨攔檢，發現正是無照的呂男駕車，立即喝令停靠路旁，當場掣單舉發，並要求呂男通知車主或有駕照的朋友前來駕車。

一名男子聽聞友遭攔查衝現場力挺，一見警察傻了，瞎扯身分竟是通緝犯 。(高佩琦翻攝)

呂男友人聞訊前來，警方對後續到場的3人進行盤查，其中坐在右前乘客座的男子直冒冷汗，向員警表明未帶證件也記不得身分證字號，顫抖地自稱是89年次的「余建源」，但員警查詢多次並無該筆資料，懷疑男子是否通緝而謊報身分，進而探詢住處及家人時，男子均以無法聯絡來塘塞。最後帶回派出所查證身分才得知，原來22歲的林姓男子已在4月下旬分別遭到臺南地方檢察署及臺南地方法院發布詐欺、洗錢防制通緝在案。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，維護治安與交通的安全是警察的責任，警方將持續針對易滋事場所及易肇事路段進行高密度巡邏，以確保轄內居民及用路人的安全。