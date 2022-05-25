台灣疫情持續燒，醫療量能吃緊，急診科住院醫師粉專「J個醫生」分享，一名2歲兒童到院前呼吸心跳停止送到急診室，經過2小時的努力才將孩子從死神手中搶回來。回急診看診時，本以為會被現場等待許久的家屬責罵，沒想到現場不僅沒有失控，甚至還有人向醫護人員加油打氣，讓他感觸很深，也很希望有朝一日，看診區前「請不要對醫護人員咆哮！」的字條能撕下來。

急診科住院醫師粉專「J個醫生」昨（24日）發文說，上兒科急診班，早上八點到醫院交班，就看到掛號櫃台前面有2個小朋友被家長帶來急診室，當時他還在心裡暗自想著「又是牧陽人的一天！」不曉得會有多少快篩陽性的小朋友被送來急診。

J個醫生表示，沒過多久，醫院檢傷處就接到消防指揮中心的通報，說10分鐘後救護車會送一位「到院前呼吸心跳停止」的2歲童來急診。一時之間，急診醫護人員全都動了起來，氣管內管、急救藥物與急救病床都準備就緒，原本已上12小時班準備回家的學長，也自願留下繼續幫忙，樓上的兒科同事們接到通知後也趕來急診現場協助。

J個醫生透露，經過快2個小時的努力，急診團隊總算把小朋友的生命搶救回來，順利住進兒科加護病房接受治療，等我們處理完這位患者都已經10點多了，而前面掛好號的眾多小朋友們，最久的都等了超過2小時，因此他抱著「慘了又要被家長罵了」的心情踏入診間，依照患者們的掛號時間開始看診，但令人意外的是，這次竟然沒有出現失控的家長，有人甚至還對他們說辛苦了。

J個醫生指出，有幾位等不及的家長跟小朋友選擇自主退掛，改去社區篩檢站或其他診所看診，大家都沒有在急診發脾氣，這種溫馨的違和感，真的是從4月底疫情爆發以來，他第一次感受到。

J個醫生也說，望著看診區前貼著的字條「請不要對醫護人員咆哮！」這是他們面對被傳染風險、超量病人與離譜護病比等各種壓力下，唯一能做的無聲反擊，因為他們的喉嚨已痛到連出聲反擊都沒辦法，與其花時間解釋急診要依檢傷級數來看診，而非順序，不如直接被咒罵一頓還乾脆一些。

J個醫生表示，希望大家可以理解，現在最挺你們、最能幫上忙的，就是在你們眼前累得要死、餓得半死的醫護人員了。希望有天這些紙條都能被撕下來，不再被需要。