國民黨徵召學經歷俱佳的行政院前院長張善政參選桃園市長，也讓外界關注民進黨將派出何人迎戰。昨傳出新竹市市長林智堅在與桃園市事長鄭文燦數次詳談後，答應只要新竹市找好接班人，就願到桃園參選，民進黨雖否認此傳言，強調鄭、林目前都以防疫為優先，但此話題仍引起熱議。大批網友直言，若由林出馬，那對藍營選情就「不妙了」。

據《鏡新聞》24日報導，鄭文燦最近積極與林智堅懇談，民進黨立委鄭運鵬也在場，林開出條件，只要新竹市找到好的接班人，他就願意到桃園參選，且民進黨將在解決林戶籍及解職問題後，在7月的全代會正式提名。

對此，民進黨發言人黃世杰回應，現階段國人最關心的就是疫情的變化，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅目前都以防疫為優先，這也是民進黨政府目前最重要的工作。黃並表示，國民黨提名張善政是國民黨的家務事，民進黨目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，更遑論什麼點頭參選，相關報導前應先行查證，也避免影響縣市長防疫工作。

林智堅點頭參選的消息雖遭民進黨發言人否認，卻仍在網路影發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「如果派林智堅，那張善政不妙了」、「林智堅來選國民黨剉咧等」、「桃園搞成這樣國民黨已別想躺著選，更遑論綠營派出林智堅」、「又是老人與年輕人的戰爭」、「民進黨滿心選舉，事情幹這麼爛，百姓吃這麼多苦，就算選贏又如何？」