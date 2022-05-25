桃園一名人夫出軌女網友，但兩人數度因為金錢觀不同而大吵架，通話內容被正宮聽見才曝光姦情，事後2人遭到正宮提告求償。桃園地院審理時，法官發現女網友曾說「我這小三」，認其明知行為已侵害他人配偶權，故判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，2021年6月某日深夜間，她聽見丈夫在屋外接電話，仔細一聽內容才發現丈夫與人有感情糾紛，詢問之下，丈夫始坦承自己外遇，2020年5月間在網路上與一名女子交往，對方也知道他已婚，兩人有發生過性行為等，讓正宮憤而向2人提告求償60萬元。

對此，該女網友辯稱，人夫在雙方認識初期並未告知已婚，她直到2021年2月才知道人夫已有妻子，認為自己無故意與過失侵害正宮配偶權；人夫則表示，婚內出軌真的很對不起妻子，同意妻子的求償。

桃園地院法官勘驗證據，發現該女網友雖自稱不知情男方已婚，但在與男方的對話紀錄中，該女網友曾說，「你跟你老婆去按摩，都用你的錢」、「我這小三」等語，足認女網友知情男方已婚，不採信其辯詞，參酌正宮的痛苦程度與雙方社經地位等一切情狀，判女網友與人夫須連帶賠償10萬元為合理。可上訴。