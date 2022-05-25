小S(徐熙娣)才以皇太后裝扮現身衛生棉代言，昨(24)接連上傳2段影片，一部和小女兒許老三拌嘴，還感嘆現實總是殘酷無奈說道「我也只有在廣告裡爽當皇太后！回到家立馬變丫鬟。」另一部小S與藏鏡人皇上請安，卻不是對著老公許雅鈞說，甚至稱許雅鈞只是隨從，兩人關係「清清白白」，笑翻眾網友。

小S先PO和許老三鬥嘴影片，小S頂著皇太后扮相，徐徐走向許老三。二人比起IG粉絲，小S以270萬完勝許老三4萬，引起許老三內心不服氣，「妳那麼多粉絲，有那麼多黑粉妳都看不到嗎？」小S聽完愣了一下自信回道：「如果有黑粉惡意攻擊留言就會封鎖」，母女倆鏡頭前火藥味十足。

緊接著小S再發布另一段影片，興奮坦言「服裝一上，誰都躲不了瘋狂媽媽or媳婦or老婆」，只見她穿同一套衣服扮起皇后，和一名藏鏡人皇上請安，害羞地問「今晚伺寢嗎？」說完就是一陣狂笑。不料藏鏡人並非老公許雅鈞所扮，反倒是在旁攙扶小S走動。小S則向藏鏡人皇上撇清「這位是我的隨從人士」，還強調「我跟他之間是清清白白的，願皇上不要誤會」。

網友見狀紛紛大笑：「老公變侍從呀」、「你老公怎麼可以這麼淡定，這麼怪怪的老婆」、「回話貴妃聲音是公公嗎」、「播放了無數次 S也太逗，公婆每天應該都很開心」、「公公表示退位變成媳婦好」、「哈哈哈哈一秒入戲妳真的超瘋」、「是不是很想演古裝戲啊」、「影片真的好可愛呢」、「妳到底穿這套鬧多久啊」。