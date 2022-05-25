有著天籟美聲的歌手「小胖」林育羣，日前宣布確診新冠肺炎，並出現身體發熱、嚴重鼻塞等症狀，甚至呼吸不順到拿出隨身氧氣瓶狂吸，經過10+7居家隔離後，終於在昨(24日)恢復正常生活，不過至今卻未收到居隔通知單，不禁好奇詢問網友：「這樣正常嗎」。

林育羣昨(24日)在臉書發文表示結束10+7，正式恢復自由，提到收到演藝工會通知，由於申請的勞保傷病給付，是屬於10+7天數較長，不僅要附上健保快易通的PCR陽性截圖，還要居家隔離通知書，但疑惑的是已經過了18天，卻未收到居隔通知書，一度好奇是否醫院通報人數太多才延遲，打去區公所詢問，則要他改打去居家隔離關懷中心，核對資料後，對方表示會通報衛生局，最遲約一週後收到，讓他慶幸表示：「還好我不是上班族，不然怎麼請假」。

林育羣表示5/8就填寫自主回報系統並送出，同住家人3+4也在回報後2天收到居隔通知，只有自己沒有收到通知，讓他忍不住表示：「難不成我是被遺忘的天選之人，還是說我缺少了什麼回報動作嗎」。

對此，網友紛紛留言：「我家小孩4月29日被通知同學確診，全班居隔3+4，到現在快一個月了，也沒收到居隔單，防疫包倒是在復課後學校統一發了」、「 我和老公同一天確診，可是我老公收到三份電子隔離書，也收到防疫關懷包，可是… 我什麼都沒有」、「沒關係的我4/15確診，到現在也沒收到防疫關懷包」。