美國總統拜登針對德州槍擊案發表全國演說。

美國德州24日發生小學重大槍擊案，至今造成18學童、1名成人喪命，18歲槍手也已遭擊斃，美國總統拜登在返回華府後發表全國演說，他說受夠了校園槍擊案，指出失去孩子就像「靈魂被撕掉一塊」一樣「令人窒息」，強調18歲的孩子能擁槍是錯誤的，呼籲挺身對抗槍枝遊說團體，進行槍枝改革。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，德州尤瓦迪（Uvalde）社區24日發生校園槍擊，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在對祖母開槍後前往洛伯小學（Robb Elementary School）掃射。德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）警長艾斯特拉達（Eric Estrada）表示，槍擊案至今造成18名學童及1名成人喪命。另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，受害學童的年紀介於7至11歲之間。德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，槍手的祖母已被緊急送醫，目前仍在搶救中。

稍早德州參議員古提瑞茲（Roland Gutierrez）引述德州騎警指出，死者包含18名兒童及3名成人。

美國總統拜登也在24日從東京返回華府後的晚間8時30分左右對此案發表全國演說。拜登表示：「18歲的孩子能買攻擊性武器是錯的。」

拜登開場就表示：「我曾希望，當我成為總統後，我不必再做一次這件事。」他形容德州小學槍擊案為美國的「另一場大屠殺」。

「美麗、天真、二、三、四年級的學生，多少小孩目睹了發生的一切，目睹他們的朋友死去，就好像他們在戰場上。」

「父母再也無法看到他們的孩子，再也不能讓他們跳上床擁抱他們，父母將永遠不一樣了」，「失去一個孩子就像靈魂被撕掉一塊」，拜登形容這種感覺「令人窒息」。

他除了請求美國民眾為受害者祈禱外，他也表示：「以上帝之名，我們何時才能起身對抗槍枝遊說？我們何時才能做我們都知道應該做的事？」

拜登提到自2012年美國康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案釀成26師生喪命以來，至今美國校園已發生超過900起槍擊事件。「我受夠了，我們必須行動，別告訴我我們不能影響這場大屠殺。」他呼籲進行槍枝改革，指出雖然無法避免每一起悲劇，但法律能有正面影響。

「18歲孩子能走進槍枝店買2把攻擊性武器是錯的，除了殺人外，你需要攻擊性武器幹嘛？」

拜登說：「我們為何要忍受這場大屠殺？我們為何持續讓這發生？我們應對、起身對抗遊說團體的勇氣在哪裡？」

「我們必須對每一個民選官員表明，是時候採取行動了。」

CNN引述拜登幕僚指出，甫結束亞洲行的拜登堅持要在返回華府後針對這起槍擊案發表全國演說，他甚至在空軍一號上協助草擬講稿。