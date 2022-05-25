歌手李佳薇唱紅《煎熬》、《像天堂的懸崖》、《忍不住想念》等歌曲，擁高亢、廣闊音域的她，還有「鐵肺女王」的稱號，日前因參加體育實境節目《全明星運動會》，讓她知名度大開，不過，李佳薇卻傳出已與相戀4年的小5歲廖姓圈外男友祕婚半年，悄悄升格當人妻，對此，李佳薇經紀人也做出回應了。

33歲李佳薇來自馬來西亞，她以第7屆《超級星光大道》冠軍打開知名度，並以此踏入歌壇，李佳薇來台發展歌唱事業已10年，傳出她已在台灣步入人生下一階段，根據《鏡週刊》報導，李佳薇低調和相戀4年的小5歲廖姓男友祕婚半年，廖先生因開活動公司、在工作場合上認識李佳薇，雙方互有好感，並以結婚為前提而交往。

小倆口在2018年就曾被拍到甜蜜出遊，當時李佳薇大方表示，兩人已交往3個月，她認為對方是圈外人，怕影響男友工作和生活，因此沒有多談，不過小倆口早已認定對方，今更傳出，李佳薇已在去年底低調完成人生大事，與相戀多年的廖姓男友登記結婚，李佳薇升格當人妻已半年。

兩人對婚事保密到家，一是疫情，另一方面則是考量女方工作正起步，因此只有少數親友知道這件事，而針對李佳薇祕婚一事，經紀人則強調沒有結婚，「她現在還是單身」。