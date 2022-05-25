「2022白沙屯拱天宮天上聖母遶境進香-回鑾活動」，25日上午6時5分許進入烏日區大度橋。（民眾提供／盧金足台中傳真）

烏日警分局表示，這次動員警力165名警民力，沿線實施調撥車道並機動彈性交通疏導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

白沙屯遶境回鑾，烏日警護「粉紅超跑」全程順暢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警局烏日分局出動警力維護道路交通安全與順暢，一早就湧入大批人潮與車潮，警方彈性實施交通管制全程順利。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「2022白沙屯拱天宮天上聖母遶境進香-回鑾活動」，25日上午6時5分許進入烏日區大度橋，由於鑾轎行經路線不固定，為因應大量人潮湧入，台中市警局烏日分局出動警力維護道路交通安全與順暢，一早就湧入大批人潮與車潮，經警方彈性實施交通管制，全程順利。

大批信徒跟著「粉紅超跑」遶境不露疲態，很多信眾活力十足的前進步伐，讓來接駕的民眾大呼佩服，很多行經民眾一早驚喜遇見白沙屯媽祖遶境回鑾，趕快雙手合十拜拜，祈求平安，疫情趕快退散。

烏日警分局表示，這次動員警力165名警民力，沿線實施調撥車道並機動彈性交通疏導，呼籲用路人聽從交通人員指揮，行經烏日大度橋的機車族朋友們改由快車道通行。

此外，大肚路段改由自由路通行、龍井路段改由中華路等行駛，由於跟隨車輛眾多，駕駛人勿任意停車，維護用路人交通順暢及安全。

烏日警分局分局長吳銘淵指出，由於疫情持續升溫，且禁止鑽轎，民眾全程佩戴口罩，遵守中央公布各項防疫規定，配合做好自身防疫，讓「2022白沙屯拱天宮天上聖母遶境進香-回鑾活動」，交通疏導順暢。