大規模爆發期間，遠距工作、學習成為了日常，不少人都需要把電腦中的資料，從辦公室或學校的電腦中來回存取，方便在不同場所使用，加上民眾也習慣了居家防疫，會在家中添置遊戲家機，來為防疫生活帶來更多的樂趣，因此為遠距工作、娛樂準備好行動儲存設備就更是疫情間的必須品，而現在的SSD固態硬碟價格、大小與容量也更親民，此次就來開箱超輕量行動SSD-美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」。

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，女生使用也態輕鬆放進小包裡。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，女生使用也態輕鬆放進小包裡。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，僅97g重、11.5mm厚，與一支手機比起來更小、更輕，更方便攜帶到處跑。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，僅97g重、11.5mm厚，與一支手機比起來更小、更輕，更方便攜帶到處跑。（石欣蒨攝）

美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」可是市面上來說相當小巧又輕量化的SSD，僅97g重、11.5mm厚，與一支手機比起來更小、更輕，更方便攜帶到處跑，而且經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，像記者常要到處跑新聞或在不同的地方寫稿時，「Crucial X8 SSD行動硬碟」就像個人的行動資料庫，就算拍攝影片或照片，也能快速利用其來存取資料就更方便，而且外型全黑金屬外殼，搭配霧面設計不沾指紋，採用一體式陽極氧化鋁核心，左右也有塑膠包覆更耐撞，帶出門工作可是俐落又安心的設計。

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，方便在不同裝置間變換使用。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，方便在不同裝置間變換使用。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，擁有最高達1050MB/s的速度。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，擁有最高達1050MB/s的速度。（石欣蒨攝）

但「Crucial X8 SSD行動硬碟」不僅是輕巧耐摔而已，其更提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，還附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，以方便現今越來越多使用USB-C的行動設備，像現在不少電腦及手機都採用了USB-C連接埠，多附的轉接器更是方便在不同裝置間變換使用，不管是PC、Mac系統電腦也能使用，就連使用USB-C的平板、PS4、PS5、XBOX也能用以存取資料，特別是最近不少人都買了新的家機，想要轉移遊戲資料，快速、容量大的SSD更不能少。

此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）
此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）
此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）
此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）
此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本。（翻攝螢幕畫面）
此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本。（翻攝螢幕畫面）

而「Crucial X8 SSD行動硬碟」在循序讀取上就標榜擁有最高達1050MB/s的速度，不必複製即能直接在SSD中剪影片或修圖，對於內容創作者來說也相當方便。而此次以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測，因MacBook Air無法支援USB-C 3.2 Gen2，以4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在670MB/s、讀取則為829MB/s左右，在BlackMagic Disk Speed Test中則以5GB檔案大小的測試，寫入則約在604MB/s、讀取則為811MB/s左右。

以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在670MB/s、讀取則為829MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在670MB/s、讀取則為829MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在604MB/s、讀取則為811MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在604MB/s、讀取則為811MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

而同時記者也用了2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試，4GB檔案大小的測試在AJA System Test寫入就落在955MB/s、讀取則為975MB/s左右，而在BlackMagic Disk Speed Test中的5GB檔案大小測試，寫入則約在938MB/s、讀取則為950MB/s左右。在兩台電腦上的測試也快速流暢，而且散熱速度也正常，只有在MacBook Pro上跑比較大的檔案時，會有稍微過熱的狀況發生。

2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在955MB/s、讀取則為975MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在955MB/s、讀取則為975MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在938MB/s、讀取則為950MB/s左右。（翻攝軟件畫面）
2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在938MB/s、讀取則為950MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

整體來說「Crucial X8 SSD行動硬碟」可是相當適合現今大部分的使用者，隨插隨用相當方便之餘，而且以一般人來說，1TB就已相當足夠使用，現在PChome 24h購物及momo購物網上還享特價約3500元，至於頂規的2TB容量版本，PChome 24h購物現也享特價6500元，可是比過去的SSD更好入手的價格。

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」，1TB版本現在PChome 24h購物及momo購物網上還享特價約3500元，至於頂規的2TB容量版本，PChome 24h購物現也享特價6500元。（石欣蒨攝）
美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」，1TB版本現在PChome 24h購物及momo購物網上還享特價約3500元，至於頂規的2TB容量版本，PChome 24h購物現也享特價6500元。（石欣蒨攝）

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