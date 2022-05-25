大規模爆發期間，遠距工作、學習成為了日常，不少人都需要把電腦中的資料，從辦公室或學校的電腦中來回存取，方便在不同場所使用，加上民眾也習慣了居家防疫，會在家中添置遊戲家機，來為防疫生活帶來更多的樂趣，因此為遠距工作、娛樂準備好行動儲存設備就更是疫情間的必須品，而現在的SSD固態硬碟價格、大小與容量也更親民，此次就來開箱超輕量行動SSD-美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」。

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，女生使用也態輕鬆放進小包裡。（石欣蒨攝）

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」相當小巧及輕量化，僅97g重、11.5mm厚，與一支手機比起來更小、更輕，更方便攜帶到處跑。（石欣蒨攝）

美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」可是市面上來說相當小巧又輕量化的SSD，僅97g重、11.5mm厚，與一支手機比起來更小、更輕，更方便攜帶到處跑，而且經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，像記者常要到處跑新聞或在不同的地方寫稿時，「Crucial X8 SSD行動硬碟」就像個人的行動資料庫，就算拍攝影片或照片，也能快速利用其來存取資料就更方便，而且外型全黑金屬外殼，搭配霧面設計不沾指紋，採用一體式陽極氧化鋁核心，左右也有塑膠包覆更耐撞，帶出門工作可是俐落又安心的設計。

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，方便在不同裝置間變換使用。（石欣蒨攝）

美光科技「Crucial X8 SSD行動硬碟」提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，擁有最高達1050MB/s的速度。（石欣蒨攝）

但「Crucial X8 SSD行動硬碟」不僅是輕巧耐摔而已，其更提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，還附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，以方便現今越來越多使用USB-C的行動設備，像現在不少電腦及手機都採用了USB-C連接埠，多附的轉接器更是方便在不同裝置間變換使用，不管是PC、Mac系統電腦也能使用，就連使用USB-C的平板、PS4、PS5、XBOX也能用以存取資料，特別是最近不少人都買了新的家機，想要轉移遊戲資料，快速、容量大的SSD更不能少。

此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）

此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本，分別採用了以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air及2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試。（翻攝螢幕畫面）

此次跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」2TB版本。（翻攝螢幕畫面）

而「Crucial X8 SSD行動硬碟」在循序讀取上就標榜擁有最高達1050MB/s的速度，不必複製即能直接在SSD中剪影片或修圖，對於內容創作者來說也相當方便。而此次以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測，因MacBook Air無法支援USB-C 3.2 Gen2，以4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在670MB/s、讀取則為829MB/s左右，在BlackMagic Disk Speed Test中則以5GB檔案大小的測試，寫入則約在604MB/s、讀取則為811MB/s左右。

以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在670MB/s、讀取則為829MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

以2020年、採M1仿生晶片的MacBook Air作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在604MB/s、讀取則為811MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

而同時記者也用了2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro來測試，4GB檔案大小的測試在AJA System Test寫入就落在955MB/s、讀取則為975MB/s左右，而在BlackMagic Disk Speed Test中的5GB檔案大小測試，寫入則約在938MB/s、讀取則為950MB/s左右。在兩台電腦上的測試也快速流暢，而且散熱速度也正常，只有在MacBook Pro上跑比較大的檔案時，會有稍微過熱的狀況發生。

2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，4GB檔案大小的測試來說，用AJA System Test寫入就落在955MB/s、讀取則為975MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

2019年、採Intel Core i9 8核處理器的MacBook Pro作跑分實測美光科技的「Crucial X8 SSD行動硬碟」，在BlackMagic Disk Speed Test中以5GB檔案大小的測試，寫入則約在938MB/s、讀取則為950MB/s左右。（翻攝軟件畫面）

整體來說「Crucial X8 SSD行動硬碟」可是相當適合現今大部分的使用者，隨插隨用相當方便之餘，而且以一般人來說，1TB就已相當足夠使用，現在PChome 24h購物及momo購物網上還享特價約3500元，至於頂規的2TB容量版本，PChome 24h購物現也享特價6500元，可是比過去的SSD更好入手的價格。