停職中的台北市聯合醫院影像醫學科杜姓醫師，因2013年涉嫌在醫院採購案設定特殊規格，讓特定廠商得標，刑事部分一審判杜男無罪，二審審理中；台北市政府將杜男移送懲戒，懲戒法院認為他訂定嚴苛之採購規格讓一家廠商得標，判決減月俸10％期間1年。可上訴。

台北市政府移送指稱，杜男從1978年在聯合醫院擔任影像醫學科醫師，2011年到2015年兼任影像醫學部特殊放射組組主任，他被控在業者老達利公司2013年間，參與醫院放射科用影像讀取儀採購案中設定特殊規格，以達限制競爭及護航該公司得標。

刑事部分，台北地檢署偵查終結後在2015年10月12日將杜男依貪汙治罪條例之對於主管事務圖利罪起訴，2020年一審台北地方法院將杜男判決無罪，檢察官不服，提起上訴，目前二審台灣高等法院審理中，尚未確定。

行政究責部分，懲戒法院第一審認為，杜男訂定嚴苛之採購規格，使只有老達利公司符合規格而得標，其他公司僅能放棄投標，有違機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理之原則規範。

合議庭考量杜男之目的在利於醫院臨床醫療，及他擔任院方醫師數十年，已達退休年齡，判決減月俸10％，期間1年。