「第一名模」林志玲2019年6月6日驚喜宣布與日本「放浪兄弟」成員AKIRA(黑澤良平)結婚，婚後隨夫定居日本東京，因專注於家庭生活，好一段時間沒出現在眾人眼前，而一直夢想著當媽的她，於2022年除夕當天宣布順利產下一子，昨天(5/24)又帶來喜訊，她即將推出新書，喊話「送個禮物給我的寶貝」。

47歲的林志玲終於圓夢，迎接寶貝兒子出生，日前她度過人生第一個母親節，感性po文：「謝謝自己從來沒有放棄」，如今志玲姐姐大幅減少工作量，將時間都留給了老公跟兒子，昨晚臉書「林志玲 Chiling Lin 應援站」突帶來喜訊，這段時間都在家的林志玲，除了帶娃，還孵出另一個驚喜，去年11月才推出《心玲小語My little notebook 》的她，又將出版新書《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，她也表明在滿滿的愛以外，這本書是送給兒子的禮物。

林志玲在新書自介中寫道，「我當媽媽了！這麼多未知和變數中，這個小生命奇蹟似的誕生了。我謝謝自己從來沒有放棄過，也謝謝最堅強的小寶貝！我們終於擁有了此刻可以歌詠的幸福」，她在孕期度過幾個月無眠的夜晚，懷抱著不可思議的生命，看著孩子的成長，就是林志玲生命中最美的饋贈，「卻也了解到，他的成長將由我們來啟蒙。我是不是該送個禮物給我的寶貝，除了我滿滿的愛以外啊～」，這本書是林志玲守護著兒子的同時，等待他醒來前的時間，所一點一滴寫下的，「讓他可以感受媽媽的曾經」。

林志玲的新書，也邀請重量級卡司來撰寫推薦序，包含張小燕、蔡康永、林依晨、黃子佼等，蔡康永寫下，自己跟不少美人吃過飯，發現美人們通常不在意飯桌上是否冷場，他跟好友討論這個話題，好友說：「美人不會覺得冷不冷場關她們的事。她們已經那麼美了」，也因此每每發現林志玲貼心為別人著想時，蔡康永總是想問：「你不是美人嗎？你管別人的感受幹嘛？」，但從沒說出口，「我猜過，是不是她自己意識到，人外表的光芒，往往會無意識的四下漫射，有可能會撞上某些人想守住的界線，所以志玲才會刻意去練習，練習如何辨識」，認為林志玲是個一直擁有自我的美人，「她既沒有被自己的光芒眩暈了眼，也沒有活在別人對她的論斷裡，這當然就是因為她對人際關係一直有省視、一直有練習」。