綜合外媒報導，週二美國總統拜登在日本舉行QUAD四方安全對話領導人峰會，中國大陸與俄羅斯戰機聯袂在東海舉行軍演，甚至直接飛進日本航空識別區，為拜登來一次「送別」。美日官員齊認為中俄的軍演充滿挑釁意味。

俄羅斯國防部證實這次中俄聯合軍演，俄國防部指出，俄羅斯Tu-95與陸轟-6轟炸機在日本海、東海、西太平洋海域上進行歷時13小時的巡航；央視也報導，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，兩國空軍實施例行性聯合巡航。

而在兩國轟炸機靠近日本領空後，日本戰機緊急起飛巡邏監視；而南韓軍方也表示，週二有至少四架陸軍機與俄軍機進入南韓航空識別區，南韓軍方戰機也緊急起飛應對。

東京也透過外交管道向莫斯科與北京表達「嚴重關切」，日本防衛大臣岸信夫在記者會上表示:「我們認為，在四方峰會期間採取聯合軍演這一行動比起過去更具挑釁意味。」但他也承認，戰機並沒有飛進日本領空。

四方安全對話讓拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理當選人、工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）及日本首相岸田文雄齊聚一堂。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，這次演習可能是提前計畫好的，並表明北京與莫斯科在入侵烏克蘭前幾周宣布的無限制戰略夥伴關係「非常活躍且關係良好」；另一方面，拜登亞洲行的成功訪問表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。

這次中俄聯合軍演除了是在QUAD峰會期間舉行之外，也是南韓總統尹錫悅在5月10日就任以來第一次，拜登在訪韓時也與尹會面，除了對俄羅斯表達譴責之外，也承諾將採取措施應對北京在東北亞的影響力。