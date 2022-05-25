影展常客克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），早年童星出道，獨特的氣質讓她受時尚領域的青睞，狂野的個性使她獨樹一格，更被老佛爺（Karl Lagerfeld）相中成為Chanel品牌大使，被譽為老佛爺的靈感謬思。此次出席坎城影展，她一天走兩次紅毯，造型依舊秒殺全場攝影師的底片。

克莉絲汀史都華這次帶著兩部電影參加，《未來犯罪》（Crimes of the Future）和《無辜者》（L'innocent），一天就參加了兩場紅毯，身為香奈兒品牌代言人的她，這次走紅毯選擇了代言品牌，克莉絲汀史都華為《未來犯罪》在坎城影展宣傳，她穿著紅色毛呢套裝，鮮豔的顏色相當襯托她的金髮，香奈兒的品牌一向注重優雅古典，這類套裝通常用於日常商務都很經典，大多人會將扣子全部扣上，但克莉絲汀史都華她直接「中空」，幾乎上半身的扣子都沒扣，大方放送半球給攝影師們看，復古造型被她賦以全新面貌，大膽的配色更增添她的反叛特質，一貫的瀟灑態度吸引許多影迷注意。

之後克莉絲汀史都華隨著另一個劇組《無辜者》出席，她換了一套配色較為沉穩的造型，品牌一樣是香奈兒，她將金髮綁成俏皮丸子頭，換上排扣平口小可愛，下身穿粗花呢長褲，搭配黑色墨鏡和黑項鍊，整個人全身都是黑色，頗有文青雅痞的風格。

《未來犯罪》克莉絲汀史都華（左）和蕾雅瑟杜（右）。（圖／路透社）

《未來犯罪》克莉絲汀史都華。（圖／路透社）

《無辜者》湯姆史特瑞吉（左）和克莉絲汀史都華（右）。（圖／路透社）

由她主演的《未來犯罪》在坎城影展首映，獲得長達7分鐘的起立鼓掌，不少影評讚賞片中的獵奇視覺效果，外媒《名利場》誇讚這是一部充滿想法的電影。