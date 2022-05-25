蘋果公司（Apple）今天公布2022年全球開發者大會（WWDC）議程及相關活動，將於台灣時間6月7日凌晨1時以keynote發表會演講揭開序幕，揭曉今年會推出的各項更新，外界預期包括新一代作業系統iOS 16。

蘋果在官網發文表示，WWDC22開放所有開發者免費參與，幫助開發者和設計人員探索iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS即將推出的最新技術、工具與架構。

在WWDC22大會舉行的一週期間，開發者可透過實驗室與Digital Lounges直接與蘋果工程師和設計師交流，探討如何針對不同平台打造創新App與遊戲。

除了keynote發表會演講之外，WWDC22將於6月7日凌晨5時舉辦Platforms State of the Union活動，開發者將深入探索蘋果各平台的新工具、技術與進展，了解如何讓自己的App更上一層樓。

大會也將於6月7日早上8時公布蘋果設計大獎，表揚開發者在作品中展現的藝術美感、創意與技術成就。

WWDC22將帶來150多場深度影片講座，匯集最新技術與工具。Apple Developer Program會員、Apple Developer Enterprise Program會員、2022 Swift學生挑戰賽獲獎者可申請與蘋果專家進行一對一實驗室諮詢，討論如何使用最新技術、App設計等相關問題。（編輯：楊蘭軒）1110525