俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家發動經濟制裁，並宣布禁運俄羅斯能源，造成破紀錄的6200萬桶俄羅斯原油存放在海上船隻，主要原因仍是交易商無法替原油找到買家。

路透社報導，美國因俄烏戰爭禁止進口俄羅斯原油和石油產品，其他國家也擔心遭到制裁而避免與俄羅斯有所連結，不僅如此，歐盟委員會正在考慮禁運俄羅斯石油，種種狀況讓俄羅斯原油出口面臨嚴重威脅。

能源分析機構Vortexa最新數據顯示，約有6200萬桶的俄羅斯旗艦烏拉爾原油存放在海上船隻，儘管俄羅斯原油的出口量已降至每日670萬桶，相較2019年減少15%，但放在船上的原油仍是俄烏戰爭發生前的3倍。

對此，能源策略分析師Clay Seigle表示，在海上的俄羅斯原油沒有固定的目的地，佔總體數量的15%仍創下新高，部分原油可能是要運送給未公開的國家，而另一部分則可能是還沒有找到買家。

目前俄羅斯原油主要運往印度及大陸，而在歐盟發布制裁禁令前，運往歐洲的原油數量也呈現增加的狀態。