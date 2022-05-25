有「港版瑤瑤」封號的香港女星林芊妤（Coffee）2014年爆出與富少男友在殘障廁所纏綿30分鐘，一度因此重創她事業，幸好她後來走出陰霾，4年前她閃嫁給銀行業男友翟志榮並生下兒子，一家三口相當幸福，未料最近卻被酸民嗆愛上夜店，還喊話：「快放生妳老公」，讓她忍不住傻眼澄清自己根本沒去夜店，反諷：「是不是對我老公有興趣？」

林芊妤過去因「殘廁門」事件聲名大噪，多年後她上節目坦言當時在人生低谷，連父親都不諒解她，稱收到朋友訊息覺得丟臉生她這個女兒，2018年林芊妤走出低潮，不僅成為人妻，還搖身成為百萬粉絲追蹤的健身型YouTuber，還連續四年奪得YouTube十大熱門影片獎。

林芊妤回擊酸民。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

之後港媒報導，林芊妤轉行當YouTuber後荷包賺滿滿，光是Youtube廣告收入，每月就可賺進8.8萬港幣（約31萬台幣），近年她決定將重心放回家庭，減緩上傳影片的速度，據《香港01》報導，未料卻遇到網友頻頻留言唱衰，先是罵她3歲兒子長得不可愛，又有人稱在蘭桂坊看到林芊妤跟外國人鬼混，質疑她婚變。

該名網友稱當時看到林芊妤跟外國洋男玩得很開心，諷刺說：「希望妳快點放生妳丈夫」，引來林芊妤反擊為什麼對方不直接照照片再標註她，更分享當天的行程，澄清當晚沒去夜店，她正面回擊後，酸民又摸摸鼻子把留言刪光，林芊妤氣不過回應：「老公說的真是對，我以前軟弱是因為我怕事，但其實越怕事，人們就越會找你麻煩」，最後更指：「真的是連佛都有火（都會生氣）」。