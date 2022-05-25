1名網友在《爆料公社》發文，他家對面住惡鄰居，對方常找他碴，將他家人打傷，還長年往他家潑糞水，導致原PO家中的花草與樹木死亡，雖然已報警處理，但警方表示證據不足僅能對鄰居勸導，貼文一出引起熱議：「買一台強力水車噴他辣椒水」、「找環保署來開單」、「把圍牆築高」。

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文，鄰居不定時對他潑糞水，亂丟東西到他家的花園，導致家裡的花和樹都因不明死亡了，某次他母親在圍欄外和鄰居說，請不要這樣，對方卻在圍欄外作勢要打人，原PO表示他小時候還遇過鄰居因為伯母開車回家時，請對方讓一下，鄰居便毛起來抓伯母的頭去撞門，還把伯父打到頭破血流，送醫縫了好幾針，原PO無奈表示已報警處理但警方表示只能對鄰居勸導，讓他不知道該如何是好。

文章曝光後，吸引不少網友留言：「看來圍牆不夠高」、「可以找環保署來開單，污廢水是不得任意排放」、「瘋子最怕的就是比他瘋狂的」、「把圍牆築高讓她潑不進去就好了」、「買一台強力水車噴他辣椒水」、「如果因為他的舉動嚇倒，因此跌倒也算是也算在自傷傷人範圍哦，記得要去驗傷，他不碰你你去讓他碰一下」、「安裝很大聲的那種喇叭，捉到大概會潑水的時間點就顧在監視器那裡，等對方出現就按下去，大聲嚇嚇也好」。