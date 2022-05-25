緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死。一審至台灣高等法院更二審4度將李男判死，最高法院撤銷後，高院更三審開庭時，李說身體不舒服數月了，他的律師希望法官調查是否適合繼續羈押，合議庭評議後仍裁定本月27日後延押2月。可抗告。

54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。

高院更三審審酌本案犯罪手段情節、對被害人法益及社會治安之影響，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認為非予繼續羈押，無法確保嗣後審判或執行程序之順利進行。

更三審指出，本案因無法以具保、限制住居替代羈押，對李國輝維持羈押處分尚屬適當且必要，而符合比例原則，非予羈押，顯難進行審判或執行，仍有繼續羈押李的必要，裁定5月27日起延長羈押2月。