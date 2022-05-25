隨著社群媒體與直播平台的興起，越來越多網紅為了要吸引更多人注意而異想天開，以各種誇張的主題來獲得關注。南韓就有一名27歲網紅「카광」經常男扮女裝騙取直男買春，並透過直播側拍兩人的互動的過程而爆紅，沒想到近期他再度用同樣手法哄騙一名40多歲中年大叔來家裡時遭對方識破，竟當場遭到對方拳打腳踢，線上的觀眾也因此看到這驚險的一幕。

根據南韓媒體綜合報導，京畿高陽警察署於23日表示，他們在22日凌晨0點10分接獲來自高陽市德陽區某處公寓大樓的報案，而報案者就是在網路上相當臭名遠播的偽娘網紅「카광」。本名為李相一（이상일）的他，時常在YouTube等其他平台上直播的他，經常戴著一頭長假髮並打扮成女性的模樣，騙取直男買春，並透過直播紀錄兩人互動的過程，吸引大批網友觀看，也因此獲得不少「斗內」。而日前他以同樣的方式再次騙取一名40歲的中年大叔來到他的住處進行性交易時，卻被對方發現自己是男兒身，竟一時情緒激動對他拳打腳踢，施暴的過程也吸引超過1萬名觀眾線上收看。警方到場時，施暴的中年男子已逃之夭夭，目前正在全力緝捕當中。

카광前往醫院包紮後也再度開啟直播，透露自己被打送往急診室治療時，醫生曾表示他有失明的可能，因此嚇壞了他，在直播中也向當時直播的觀眾道歉，承諾未來會更嚴格且安全的方式進行直播，不讓大家擔心，在網路上引發話題。

而據了解，這已經카광第一次因直播受到威脅，先前他便曾男扮女裝詐騙一名以女性為主要服務客群的男性色情按摩師來到住處，結果同樣被對方發現真實身分，氣得對方立即要求카광刪除直播內容並立即匯款他才肯離開。