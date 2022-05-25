本土疫情持續延燒，胸腔科醫師蘇一峰分享，一位30多歲的男患者，確診新冠肺炎以前可以跑42公里的馬拉松，但感染輕症以後，至今已經痊癒了1個多月，結果爬3層樓梯就喘到不行，讓患者本身嚇到狂問「到底怎麼了？」引起網友熱烈討論。

蘇一峰昨（24日）在臉書發文說，門診來了一位30多歲的男患者，他確診新冠肺炎輕症，如今已經痊癒了1個多月，而這位患者在染疫前本來能夠跑全馬（42公里的馬拉松），如今卻變成爬3層樓梯就喘到不行，讓患者緊急跑來就醫狂問「到底怎麼了？」

貼文引起網友討論，「真的不可輕忽輕症，甚至是無症狀」、「好可憐，喜歡運動的人得到真的會很痛苦，不能劇烈運動增加肺部負擔」、「竟然還有人相信輕症只是像流感而已」、「我現在爬二樓就開始喘了」、「沒比較就沒傷害欸，好可怕」。

蘇一峰則留言補充說，這位患者當初感染的時候，並沒有住院需求，X光沒有明顯肺炎，因此目前就算是輕症，而個案沒有明顯肺纖維化，但走樓梯會喘恐是長新冠肺炎以後的後遺症吧！