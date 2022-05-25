國民黨立院黨團昨日召開「蔡政府執政六周年，網軍治國操弄輿論」記者會，與會藍委表示，中央和國營事業在去年度的宣導經費高達20億，質疑經費不當流用養網軍，已造成廣大民怨。農委會主委陳吉仲表示，這中間應該是有誤會，很樂意把相關預算給立法院和社會大眾監督。

昨日記者會上，國民黨團總召指出，農委會109年在檢疫政策行銷方案，購買媒體包括凱絡媒體1281萬元、東森1277萬元、年代1300萬元、民視1297萬元、三立1300萬元，但由於使用不符用途，遭審計部核定其中2000萬元不准核銷，可見政府宣導費有不當使用。

農委會主委陳吉仲。（李柏澔攝）

立法院經濟財政聯席會今日繼審曾銘宗等19人擬具「農業保險法第十條條文修正草案」案，以及「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。

農委會主委陳吉仲會前受訪表示，國民黨團所指並非事實，這中間一定有誤會，農委會將和審計部說明這2000萬確實都用在活動上，而非都用在媒體文宣，相關預算都很樂意讓立法院和社會大眾來監督。