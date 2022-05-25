我國今年仍無法出席世界衛生大會（WHA），行政院長蘇貞昌解釋是因中共干擾。前總統馬英九辦公室上午質疑，那為何馬政府主政8年，可與大陸平等、尊嚴協商，每年都可出席？甚至蔡政府首任衛福部長林奏延也是在馬政府任內就確定可出席？

對於衛福部長陳時中說「我們不要矮化自己參加。」馬辦也質疑，蔡總統一直強調以「中華台北」名義參加沒有自我矮化問題，陳是在打臉蔡？

部分民進黨立委批評馬政府任內能年年參與WHA，是「擁抱中國」，馬辦指出，蔡政府現在對大陸貿易依存度還高於馬政府時期，更加「擁抱中國」，為何還是沒辦法參與WHA？奉勸好好學習馬政府如何能在維持對等、尊嚴、互信下與大陸協商經驗，不要再誤國誤民，犧牲台灣人民利益。

馬辦表示，兩岸有互信，國際社會樂見其成，就是年年出席WHA原因；而國際社會支持固然重要，兩岸互信才是根本。這一個月來，在美國等友邦支持努力下，已有30多國提案支持我國以觀察員身分參加，盛情可感，但這仍然不夠。

馬辦指出，世衛組織（WHO）共有194個會員國，其中大部分是第三世界國家或中共的81個友邦，要有半數（97國）以上支持，我國才有機會參加。目前全球有13個是WHO會員國的我國友邦，已經提案要求WHO邀我國參加。此案如能闖過第一關，列入大會議程，我國尚須得到會員國至少98票支持。

馬辦表示，從1997年到2008年，我國每年商請友邦在WHO提案邀我國以觀察員地位、「中華台北」名義參加，但12年每年投票時，都被懸殊比數否決，2009年馬英九上任後改變策略，直接派員跟大陸協商，往後才能年年參加。

馬辦呼籲，今年若不改弦易轍，投票結果跟往年不會差太多，這是國際現實，從美國前任國務卿龐佩奧一直說支持台灣，最後美國也不願連署提案就可知道 。