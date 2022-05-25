2022年白沙屯媽祖遶境進香活動，媽祖鑾轎25日上午沿海線回鑾，清水警分局將於沙鹿區沙田與向上路口接駕，因媽祖鑾轎行經路線不固定，為因應大量人潮車陣湧入，清水警分局動員90人次警力，義交30名，將視鑾轎前進路線隨時調整警力，沿途並彈性實施交通管制及調撥車道，以維護道路交通安全與順暢。

白沙屯媽祖回鑾路線及停駐地點無法掌握，警方規畫警力隨時調派，以機動派遣，實施人、車管制通行。警方指出，民眾務必遵守交通人員指揮，確保人、車安全，並呼籲若媽祖鑾轎停駐休息時，請隨行車輛勿任意停放車輛，以共同維護用路安全。

清水警方提醒駕駛人上午行經沙鹿、清水區時，隨時掌握鑾轎動線，改走西濱快速道路或由國道高速公路行駛；警方亦提醒中央公布禁鑽轎、打滿3劑疫苗才能參加、不能分食及禁止邊走邊吃等規定，參與信眾務必遵守相關規定並全程配戴口罩，配合防疫政策。