行駛台86線台南交流路道路段，突然倒車行駛約300公尺

行駛台86線台南交流路道路段，突然倒車行駛約300公尺

以為在演「玩命關頭」？27歲陳姓男子5月23日晚間駕車行經台86線快速道路時，突然迴轉、倒車，危險駕駛行徑被後方民眾行車紀錄器拍下PO臉書社團，引發撻伐，歸仁警分局調閱沿路監視畫面，24日晚間傳喚他到案，陳男解釋「心情不好」才這麼做，被警方依公共危險等罪嫌法辦。

警方指出，這輛黑色轎車23日晚間6點多，行經台86快速公路東向西約5.6公里處，上演倒車迴轉等危險駕車行為，當時正值交通尖峰時間，後方車輛全部保持安全距離，「禮讓」他表演。歸仁警分局雖未接獲報案，但從網路上看到影片後，漏夜沿線調閱數十支監視器，過濾上百部車輛，昨天比對出陳姓男子涉重嫌。

據了解，陳男當時行駛途中，突然剎停再原地迴轉，倒車行駛約300公尺，到台南交流道匝道才轉正，最後往前從永成路交流道下。警方指出，全案除依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦外，並以道路交通管理處罰條例第21條1項4款、第43條1項1款、第43條4項、第33條1項3款、第33條1項4款、第33條1項6款、第33條1項7款、第33條1項8款等相關規定舉發。

歸仁警分局強調，為有效遏止台86線快速公路危險駕車，該路段已列交通稽查重點，不定時派員執行稽查取締違規，今年1月迄今，在台86線路段取締危險駕駛及超速等違規共180件。