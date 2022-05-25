國民黨桃園市長提名人引起爭議，昨（24）日本傳出桃園市議會議長邱奕勝將「開大門」，但隨後又稱沒約好而破局。國民黨台北市議員徐巧芯認為，現在最好的做法是重新回到初選協調，行政院前院長張善政的民調只要衝起來，甚至超越台北市前議員羅智強與立委魯明哲，所有人就可以團結於張善政之下，但徐巧芯也說「我覺得黨中央沒可能，這是我講的實際話」。

徐巧芯昨日在《大新聞大爆卦》表示，張善政是很優質的人選，當過行政院長又選過副總統，國民黨提名他選桃園市長，其實是提出了高規格的候選人，但黨中央先前為了阻擋羅智強說了太多不適合的話，如要有科學民調作為標準、在地才可以等，最終導致這次的提名引起反彈。

徐巧芯指出，因為黨主席朱立倫6月就要去美國，返台加上隔離要近1個月的時間，因此接下來的7天是黃金救援期。她認為，邱奕勝、立委呂玉玲、羅智強等人是等著被整合的人，因此黨中央不能提了張善政就不管，除了公開道歉外，私底下的誠意展現更重要，「沒有什麼是不能溝通的」。

徐巧芯表示，雖然張善政是被徵召的，但若民調一直很低迷，以黨中央目前做事的方式，「我也不知道會不會哪天突然跟我說要換人」，因此若現在能夠回到初選協調是最好的做法，給張善政一段時間去衝刺，也許他民調能贏過羅智強、魯明哲成為真正的第1名，屆時所有人團結不會有爭議，也一定可以選贏民進黨，但徐巧芯也忍不住說「我覺得黨中央沒可能，這是我講的實際話」。